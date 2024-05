Hygiène et entretien : la baisse des prix va-t-elle durer ?

Gwen hésite entre tous les déodorants du rayon. Critère d’achat numéro un, c’est le prix. Et ça tombe bien, depuis un mois, pour les produits d’hygiène, il a tendance à baisser. La chute de prix la plus forte concerne les colorants pour cheveux, -7,4 % en un mois. En moyenne, sur les produits d’hygiène et d’entretien, la baisse est de 2,4 %. Notre équipe a relevé les prix. À la caisse, notre bidon de lessive est passé de 14,19 euros à 13,31 euros. Notre paquet de 39 couches, lui, passe sous les 19 euros. Pourquoi cette baisse de prix ? Hypothèse numéro un, c’est la conséquence de l'arrêt des super promos dans les rayons. Désormais, c’est interdit les -50 ou -70 %, la limite, c’est 34 %. “Pour compenser le fait que les promos sont moins généreuses, et bien les marques des rayons entretien et d’hygiène ont décidé de baisser un petit peu leur prix”, dit Emily Mayer, experte consommation chez Circana. Cette loi, baptisée loi Descrozaille, Gabriel Augusto, un fabricant français de couches, était pour. Mais il nous explique qu’il a eu une autre conséquence inattendue sur les ventes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, Y. Glemarec