Hypermarchés : le retour de la guerre des prix

Les enseignes se livrent à nouveau à une guerre des prix. Même si tous les consommateurs ne l'ont pas remarquée, les prix sont en légère baisse. Cela concerne les pâtes, les surgelés ou la lessive. Mais elle est limitée, car les promotions et réductions sont encadrées depuis 2018 par la loi Alimentation. Alors, comment les grandes surfaces s'y prennent-elles ? Comment les consommateurs peuvent-ils en profiter ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.