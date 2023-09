Hypermarchés : moins de choix dans les rayons

Nous l'avons remarqué en faisant nos courses. De nombreuses références ont disparu des rayons de supermarché. On trouve moins de produits sur les étals, et donc, moins de choix pour les clients. Certains sont même dans l'inquiétude car ils sont habitués à leurs marques préférées. Certaines catégories de produits connaissent une gamme très resserrée. C'est notamment le cas pour les biscottes qui ont 7 % de références en moins. Le rayon surgelés est, lui, moins fourni. Sur dix variétés de pizza en 2022, vous n'en trouvez plus que huit actuellement. On constate la même chose sur les ketchups dont l'assortiment est réduit de 16 %. Cette restriction a des conséquences sur nos paniers de course. Certains sont obligés de prendre des produits d'autres marques. Face à la baisse de la consommation, les grandes enseignes limitent leur sélection pour faire des économies, comme l'explique Emily Mayer, directrice des études à l'institut Circana, dans le JT de 20H de TF1. Mais ce changement d'offres ne devrait avoir aucune conséquence sur les prix. TF1 | Reportage É. Payro, O. Leveque, B. Poizeuil