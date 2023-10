Hypnose : une pratique fiable ?

En quelques minutes seulement, Marine, une mère de famille de 33 ans, est plongée sous hypnose. Elle fait des crises d'angoisse et a perdu toute confiance en elle. Jean-Manuel Dupont, l'hypnothérapeute, va l'aider à lâcher prise, pour trouver l'origine de son mal-être. La thérapie est brève, elle est de une à sept séances maximum. Le praticien s'est installé à Bernay (Eure), en Normandie, il y a deux ans. Des cabinets d'hypnothérapeute, il en existerait plus de 25 000 en France. C'est cinq fois plus qu'il y a cinq ans. Quant aux formations, on en trouve des centaines sur Internet. Elles ne sont pas médicales et séduisent principalement des personnes en reconversion. L'hypnose a conquis une partie du corps médical. À l'hôpital Saint-Joseph, à Paris, on la pratique dans tous les services pour apaiser les patients, en maternité, en oncologie, et même au bloc opératoire. Pour l'Institut Français d'Hypnose, l'activité ne peut pas constituer un métier à part entière, mais plutôt une compétence supplémentaire pour les professionnels de santé. TF1 | Reportage L. Adda, E. Fourny, J.Y. Mey