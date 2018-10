Île-de-France : deux adolescents meurent dans des rixes

Dans la soirée du mardi 23 octobre 2018, un adolescent de 17 ans a été tué à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, par un groupe de jeunes du même âge. Et dans la même nuit, un autre jeune âgé de 16 ans a lui aussi été tué par une bande rivale dans le 20ème arrondissement de Paris. Devant ces méfaits, les policiers se demandent comment prévenir et réprimer les rixes ultraviolentes entre groupes ennemis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.