Île-de-France : les vieux diesel bientôt interdits

Un vote a eu lieu ce lundi 12 novembre 2018 et pourrait changer la vie de millions d'automobilistes. En effet, la métropole du Grand Paris a adopté l'interdiction des véhicules diesel et essence les plus anciens à partir de juillet 2019. Cela concerne presque six millions de personnes. D'autres agglomérations en région pourraient également suivre.