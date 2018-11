Île Maurice : l'atout Miss France

Les trente candidates du concours Miss France se sont retrouvées à l'île Maurice pour la préparation de la grande soirée du 16 décembre 2018. Ce passage très médiatisé est aussi une manière pour ce pays d'un million d'habitants de communiquer et de se faire connaître. C'est la République de Maurice qui finance une grande partie de ce séjour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.