Il a fait exceptionnellement chaud en France ce mardi

Une chaleur digne d'un mois de juillet, à Pornichet (Loire-Atlantique), la température a atteint 32°C. C'est la journée la plus chaude de toute l'année. "On en profite parce que l'été n'était pas très chaud. Mais là par contre, c'est super", nous a confié une femme. "C'est enfin plutôt agréable. On a enfin un temps d'été", a réagi un couple. Une météo exceptionnelle en septembre qui incite des retraités à prolonger leurs vacances de deux jours. "Ce serait quand même dommage de rentrer alors qu'on a du beau temps", s'est exprimé un senior. La température la plus forte a été enregistrée aujourd'hui dans le sud-ouest, 37,1°C dans les Landes. Et plus au nord, des records ont même été battus pour un mois de septembre, 31,1°C à Quimper, 32,2°C à Vannes et 34,4°C à la Rochelle. Ces températures inhabituelles, à deux semaines de l'automne, résulteraient de la présence d'une dépression sur l'Atlantique. "Les masses d'air tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc ça nous génère un flux de sud sur la France, avec de l'air extrêmement chaud qui remonte d'Afrique. Et on a en ce moment un anticyclone costaud sur la France, donc pas de vent. Et cet air chaud s'amoncèle et s'intensifie de jour en jour", a expliqué Évelyne Dhéliat.