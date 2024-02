En grève de la faim, il cherche le chauffard qui a tué ses parents

Il passe ses journées et ses nuits dans le froid. Franck Furnari, fils d'Agnès et Philippe Furnari, s’est install, il y a dix jours devant l'hôpital où sont morts ses parents en 2018. Une grève de la faim pour obtenir de nouveaux témoignages et tenter de retrouver le chauffard qui a tué ses parents. En 2018, Philippe et Agnès Furnari ont été fauchés sur un passage piéton par un conducteur qui a pris la fuite. À l'époque, un appel à témoin avait été lancé, mais cinq ans plus tard, l'enquête est toujours au point mort. Franck n’est pas seul dans son combat. Caque jour, Magdalaine, une infirmière libérale, vient vérifier bénévolement son état de santé. Le combat de Frank est devenu celui de tout un quartier. Les habitants sont à son chevet toute la journée. Franck Furnari se dit prêt à poursuivre sa grève de la faim des jours, voire des semaines, pour obtenir des témoignages sur le boulevard, qu’il a symboliquement rebaptisé du nom de ses parents. De nouvelles investigations sont en cours au parquet de Lille. TF1 | Reportage Z. Ajili, S. Boey