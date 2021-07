Il concerne désormais 20% des contaminations : que sait-on sur le variant Delta ?

Il est apparu sur le sol français il y a deux mois et représente désormais 20% des nouveaux cas. Le variant Delta est très contagieux. Sa contagiosité est estimée à 60% supérieur au variant britannique et 100% supérieur à celle de la souche initiale qui avait circulé en 2020. Selon une étude anglaise, il y aurait deux fois plus de risque d'être hospitalisé après une infection au variant Delta. Pourtant, en Grande-Bretagne où les contaminations explosent, les chiffres des admissions et des décès restent sous contrôle. Peut-être parce que le taux de vaccination du pays est élevé. Deux Britanniques sur trois ont reçu au moins une dose. En effet, d'après les toutes dernières études, les vaccins offrent une protection légèrement plus faible face au variant Delta, comparé au variant Anglais, aussi appelé Alfa. Leurs efficacités passeraient de 95% à 90% après deux doses de Pfizer et de 80% à 60% pour AstraZeneca. Face à ce variant et pour éviter une quatrième vague épidémique, les scientifiques estiment que plus de 80% de la population doit être entièrement vacciné.