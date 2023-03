Il était une fois... en Espagne

Duel au colt, Ennio Morricone en fond sonore, chaque costume, chaque détail évoque une scène de western. Une ambiance far west, mais ce n'est pas du cinéma, c'est l'Andalousie. Avant d'être un parc à thème, ce village dans le désert de Tabernas était un temple du 7ème art. Il inspira notamment le grand Sergio Leone. Les réalisateurs avaient choisi cet endroit pour la qualité de la lumière, le temps d'ensoleillement, mais aussi parce que le paysage fait penser à l'Ouest américain. Pousser la porte d'un saloon, c'est marcher dans les pas d'un certain Clint Eastwood, redécouvrir une Espagne digne des plus grands décors de film. Stetson sur la tête, c'est au trot que l'on remonte la côte est à la recherche des grands espaces. Nous sommes arrivés sur le Parc volcanique de la Garrotxa. Les premières lueurs de la journée sont magnifiques. Il y a une couleur très spéciale qui illumine les 41 volcans qu'on observe mieux en montgolfière. Cap sur Castellfollit de la Roca, village de 1 000 habitants, percé sur d'immenses colonnes de laves, comme par miracle. Les terres ibériques offrent, par endroits, des paysages irréels. C'est le cas notamment à Guadix et ses impressionnantes habitations troglodytes. TF1 | Reportage D. de Araujo, J. Garrel, L. Caboche