Il monte un commando pour enlever son enfant

Le petit garçon, âgé de sept ans, venait de s’installer avec sa mère. Et il est 14h15, le vendredi 8 juillet, quand quatre hommes pénètrent dans la maison, armés d’une masse, d’une bombe lacrymogène et peut-être même d’un pistolet. Les malfaiteurs sont cagoulés, sauf le père de l’enfant, qui le kidnappe. L’équipage prend la fuite. La police judiciaire déploie immédiatement tous ses enquêteurs. Et grâce aux informations recueillies et aux moyens de surveillance, ils retrouvent le véhicule qui a pris la direction de Marseille, d’où le père est originaire. La police judiciaire envoie alors la Brigade Rapide d’Intervention, qui suit discrètement l’équipage sur l’autoroute, tandis qu’une vingtaine d’hommes de la BRI organisent un barrage : une “souricière”, en langage policier, au péage de Villefranche-sur-Saône. Le petit garçon a été remis à sa mère traumatisée. Les quatre auteurs présumés ont été déférés au parquet de Lens. Tous sont connus pour des faits de petites délinquances ou de stupéfiants. Ils seront jugés en comparution immédiate dès cette semaine. TF1 | Reportage M. Fiat, A. Ajili