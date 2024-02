Il vole 7 000 bouteilles de vin... pour sa propre cave !

C'est un butin amassé pendant quinze ans. Dans la cave, à l'image, il y a plus de 7 000 bouteilles, des grands crus, certains à plus de 1 000 euros et y trouve même un jéroboam. L'auteur présumé de ce vol historique est un homme de 56 ans qui travaille dans trois grandes maisons de vin de Bourgogne. Il s'est fait arrêter après avoir été pris en flagrant délit par une caméra de vidéosurveillance alors qu'il tentait de subtiliser quatre bouteilles. Il aurait occupé un poste suffisamment important pour avoir accès à toutes les pièces des domaines. Habituellement, les vins volés sont destinés à la revente, mais cette fois, rien de tout ça. Il aurait soigneusement gardé chaque bouteille pour les collectionner. Cette affaire est incroyable d'autant que les domaines Bourguignon ont considérablement augmenté la sécurité de leurs caves, ces dernières années. En plus des caméras, le domaine marque scrupuleusement chaque bouteille non étiquetée. Et deux fois par an, un inventaire complet est réalisé. La seule faille juste avant que ces bouteilles ne soient vendues, elles ne sont plus répertoriées dans le système et attendent dans une pièce. L'homme a été placé sous contrôle judiciaire. Son procès est prévu l'été prochain. Il encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. TF1 | Reportage N. Robertson, I. Blonz, G. Martin