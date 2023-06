Il vole au-dessus des Alpes

Il est seul face à l'immensité, seul face à l'adversité, seul la peur peut encore l'accompagner. À l'aiguille Blanche de Peuterey, peu de gens ont skié, mais personne n'avait jamais sauté. Il s'appelle Matthias Giraud, il aura bientôt quarante ans. Déjà tout petit, ce Normand avait compris que la montagne était toute sa vie. Et il a sa manière bien à lui de l'exprimer. Il ne lui suffit pas de skier, il lui faut absolument sauter, et ses sauts ont un nom, c'est le base-jump. Il en a fait sa spécialité. Des Alpes aux États-Unis, il a fait un tour du monde d'exploit, mais c'est parfois vu comme des folies. C'est pourtant loin de ce que Matthias a vécu le 6 juin, au petit matin. Il est accompagné de son équipe au sommet des aiguilles de Peuterey, en Italie. Environ à un kilomètre à vol d'oiseau du sommet du Mont-Blanc et de notre pays. C'est là que Matthias a choisi de faire des mathématiques. Une fois sur deux, quand tous les éléments ne sont pas réunis, Matthias renonce et redescend. Cette fois, à 4 100 mètres d'altitude, il se lance. Dans une pente inclinée à 55 degrés. Matthias Giraud décide de sauter du sérac, un mur de glace de 100 mètres de haut. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, V. Abellaneda, J.F. Jouanne