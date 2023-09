Île-de-Bréhat : retour à la tranquillité

Au fil de l'eau, un navire s'aventure autour de Bréhat, un archipel de 96 îles et îlots étendu sur plus de trois kilomètres carrés. Lors d'une balade touristique commentée, les passagers découvrent l'Île. Le premier site protégé est classé en France, c'était il y a plus de 100 ans et depuis les paysages n'ont pas perdu leurs attraits. Sur terre, les visiteurs arpentent les petites ruelles du village insulaire, habité par 350 personnes à l'année. Le site préservé attire, avec 450 000 visiteurs chaque année. Face à cette affluence, la commune invite les promeneurs à être respectueux de l'environnement. La mairie est allée encore plus loin, cet été 2023, en instaurant des quotas : 4 700 visiteurs maximum par jour, en semaine. Ce vendredi 22 septembre, c'est l'heure du bilan pour la première compagnie maritime de l'île. Son nombre de passagers a diminué de 18%. La jauge des 4 700 visiteurs a été atteinte seulement quatre fois dans l'été. Pour Charles Blasco, pépiniériste de l'Île, les quotas n'ont pas eu de conséquence sur leur chiffre d'affaires. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens, K. Moreau