Île-de-France : à peine sorti de terre, un lotissement menacé de démolition

Ce lotissement est sorti de terre il y a tout juste quatre ans. Pourtant, vingt maisons vont être détruites puis reconstruites. Elles n'ont pas été bâties selon les normes de sécurité dans cette zone inondable. "On s'est rendu compte en 2019 que nos maisons étaient construites en dessous du niveau requis", regrette Catherine Gourdet, propriétaire d'une maison au lotissement "Parc en Seine". À la moindre crue, sa maison peut-être inondée. Comme elle, Barbara Sonn s'est installée dans cette propriété en 2018. Un an après, des défauts apparaissent : des problèmes d'isolation, d'insonorisation et de fissures dans les murs. Pour acheter cette maison à 245 000 euros, elle s'est endettée sur trente ans. La destruction de son habitation est prévue en 2026. Mais elle ne sait pas encore où elle logera pendant les travaux. Elle s'inquiète beaucoup de l'avenir de sa famille. Nous avons essayé de joindre, en vain, le promoteur. Et il ne répond pas non plus ni aux habitants ni à la mairie. Mais cette dernière tente d'aider les propriétaires, comme l'explique Luis Sainz, conseiller municipal délégué, chargé de l'urbanisme aux Mureaux (Yvelines). Une procédure judiciaire est en cours. Elle déterminera la responsabilité du promoteur et du constructeur. Les assureurs, de leur côté, feront le nécessaire pour reloger les victimes. TF1 | Reportage H. Corneille, T. Marquez, A. Janon