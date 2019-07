Île-de-France : nouvelle restriction pour les vieux diesels

Les automobilistes vont devoir s'habituer aux contrôles inopinés. Une cinquantaine de communes du Grand Paris ont mis en place depuis ce lundi 1er juillet une "zone à faible émission". En clair, plus de trente mille vieux véhicules polluants, principalement des diesels, n'ont plus le droit de circuler. D'autres villes pourraient s'en inspirer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.