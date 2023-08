Île de la Réunion : le ballet des baleines à bosse

Elles font partie des mammifères les plus emblématiques des océans et peuplent la terre depuis plus de 40 millions d'années. Accompagnées de leurs champs mystérieux, les baleines à bosse arrivent chaque année près des côtes réunionnaises. Ce matin-là, un groupe de visiteurs métropolitain est à la recherche des cétacés. La rencontre n'est jamais assurée, mais après quelques minutes, les premières baleines apparaissent. Le groupe tente une mise à l'eau, basée sur une méthode : l'observation passive. À 100 mètres de l'animal, le groupe de nageur s'avance lentement, puis reste immobile. Rencontrer la vie sauvage dans ce qu'elle a de plus intime, ils sont nombreux à vouloir en faire l'expérience. La réunion est l'un des seuls endroits au monde qui autorise la mise à l'eau avec les baleines. Et ces dernières années, le nombre d'entreprises proposant des sorties cétacés a explosé. Presque inexistantes il y a 20 ans, elles sont aujourd'hui une cinquantaine. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Steinbach, T. Dell'Aquila