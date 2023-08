Île de la Réunion : les secrets du rhum arrangé

Fabriquer son propre rhum arrangé est une tradition réunionnaise ancestrale. Elle remonte au temps des navigateurs du XVe siècle qui conservaient leurs épices dans du rhum. Et aujourd’hui, “le rhum arrangé, on va le sortir lors des fêtes de famille, en fin de repas, ça va nous permettre de digérer, de passer un bon moment et de faire découvrir ses recettes”, nous dit Pierre-Emmanuel Rangama, amateur de rhum arrangé. Une tradition que l’on retrouve aussi dans les restaurants, pour le plus grand plaisir des clients. Il existe sur l’île autant de recettes que de familles réunionnaises. Il y a par exemple l’arrangé de bibasse, le noyau d’un petit fruit orange au goût d’amande. Un goût sucré typique de l’île que les entrepreneurs réunionnais ont décidé d’exporter en Métropole. Aujourd’hui 60% des rhums arrangés vendus en France sont de marque réunionnaise. L'entreprise Isautier produit 4 000 bouteilles à l’heure dont 20% d’entre elles se retrouvent dans les supermarchés métropolitains. Depuis trois ans, la demande des consommateurs ne fait qu'augmenter, y compris à l’étranger. Certaines marques réunionnaises réalisent des ventes en Allemagne et au Canada. TF1 | Reportage H. Capis, T. Dell'Aquila