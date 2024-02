Île de la Réunion : quand les dauphins mènent la danse

Au large de la côte, sous le vent, si la chance vous sourit, vous pourriez être escorté par des hôtes plutôt joueurs. Les eaux chaudes de l'île de la Réunion sont un écrin pour les milliers de dauphins qui y ont élu domicile. L'homme et l'animal cohabitent là-bas depuis toujours. Ces dernières années, pour approcher les cétacés, en respectant leur quiétude, une méthode unique a vu le jour. Ce matin-là, sur le port de Saint-Gilles, Emmanuel Antongiorgi se prépare à embarquer une poignée de touristes. Cela fait douze ans qu'il navigue sur les eaux réunionnaises pour faire découvrir ses richesses et permettre aux plongeurs d'approcher les dauphins côtiers. Pour cela, il a mis au point ce qu'il appelle "l'observation passive", toujours en petits groupes, avec des nageurs aguerris, équipés uniquement de palmes, masques et tubas. Pour espérer rencontrer les dauphins, ni drone, ni outil pour les traquer, tout se fait à l'œil. Et il faut parfois faire preuve de beaucoup de patience. Après deux heures d'attente, alors qu'ils n'y croyaient plus, les premiers ailerons font enfin surface. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A. Barth, M. Alonso