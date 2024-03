Madère : mystérieuse disparition d'un couple de français

Le reportage ci-dessus montre la dernière photo que Johanna Blond a prise de ses parents, Laurent et Véronique. Elle n'a pas eu de nouvelles d'eux depuis neuf jours. "C'était le lendemain de notre arrivée à Madère", précise-t-elle. Ce voyage sur l'île portugaise de Madère, ils le prévoyaient depuis longtemps. Cinq jours après leur arrivée, le couple décide de partir pour une nouvelle randonnée, sans préciser l'endroit. Épuisée par des jours de marche, leur fille ne les suit pas. "Ils sont partis avec deux bouteilles d'eau, juste un petit peu d'argent sur eux, donc, vraiment, ils étaient partis dans l'optique de ne pas rentrer trop tard". Amateurs de randonnée, habitués aux chemins escarpés, mais à la nuit tombée, aucune nouvelle, ils ne répondent pas au téléphone. "J'ai commencé à m'inquiéter parce que ce n'est pas vraiment l'habitude de mes parents de ne pas me prévenir". Johanna alerte les forces de l'ordre. Des recherches importantes débutent : drone, équipe cynophile ou encore bateau. La police locale essaie aussi de géolocaliser leurs téléphones. Johanna est rentrée en France pour retrouver sa tante. Elle poursuit les recherches à distance. "Même si c'est pour les retrouver morts, en fait, on a besoin de ça pour justement pouvoir passer à autre chose", dit-elle, très émue. Dans le village du couple, tous deux boulangers, la police a fouillé leur domicile. Aucun mot laissant penser à un suicide n'a été retrouvé. Pour les habitants, cette piste est inconcevable. Le procureur de Montauban a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. TF1 | Reportage L. Cloix, S. Petit, L. Perin