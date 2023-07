Île de Man : joyau sauvage de la mer d'Irlande

Les falaises de grès dominent la mer d'Irlande et offrent aux moutons un repas avec vue imprenable. Ils ne sont pas les seuls à vouloir profiter du panorama de l'île de Man. Les grimpeurs se retrouvent une fois par mois. À la force des bras et des jambes, ils partent à la conquête de nouveaux horizons. Keith Jones, manager de Hot Rocks Climbing, a fait grandir sa passion pour les hauteurs depuis l'enfance et a trouvé pour la vivre le terrain de jeu idéal. La quête de sensation attire les grimpeurs de tout âge. Pour qui baisseraient les bras face aux défis de la pierre, il existe une autre façon de prendre de l'altitude. À 620 mètres exactement, au sommet de la plus haute montagne de l'île, via un chemin de fer d'un autre temps. Entre l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, la position stratégique de l'île de Man a fait l'objet de nombreuses tentatives de conquête, qui ont laissé des traces. Plus de 40 châteaux et fortifications jalonnent l'île. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Stern, L. Larvor