Île de Møn : les Caraïbes en mer Baltique

C'est l'histoire d'une petite île, reliée par un pont au reste du Danemark. C'est un endroit où la nature n'a jamais perdu ses droits. Bienvenue sur l'île de Møn où la couleur de l'eau rappelle celle d'autres îles plus lointaines. Niels Peter Andreasen est aujourd'hui l'un des plus vieux guides de l'île. Il est tombé sous le charme des spectaculaires falaises de craie, il y a plus de trente ans. Face à la mer Baltique, il les dessine presque chaque jour. Ce lieu, préservé depuis 70 millions d'années, est le seul refuge naturel des faucons pèlerins au Danemark. Les oiseaux ne sont pas les seuls à s'y sentir bien. Sur notre route, à chaque instant, on peut rencontrer un chevreuil, un paon, ou l'une des 18 variétés d'orchidées de cette île. La richesse de cette nature classée par l'UNESCO est un trésor jalousement gardé par les 10 000 habitants de l'île. Morten Pihl est un apiculteur francophone. Il nous a été recommandé. Son miel est le seul fabriqué dans la ville et ses abeilles seraient même apprivoisées. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Basar, K. Betun