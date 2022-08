Île de Pantelleria : un paradis volcanique

Il n'y a aucune plage de sable fin sur l'île de Pantelleria et pour cause, il s'agit d'un ancien volcan. Voilà pourquoi l'île est épargnée par le tourisme de masse. Pour trouver des visiteurs, il faut s'enfoncer dans les terres, sur les chemins de randonnée du parc national de l'île. Au sommet, se dévoile l'un des trésors de Pantelleria. On y voit encore les derniers souffles du volcan. Grâce à des planches de bois, les habitants ont transformé ces sources en sauna. L'île est un centre thermal à ciel ouvert, qui compte aussi de nombreux spa naturels. Comme ce lac, un ancien cratère réputé pour son eau à 40 degrés et sa boue chargée en soufre, excellente pour la peau. La suite de notre périple est plus rugueuse. Sur cette ancienne île volcanique, les pierres de larves servent depuis des siècles à construire les maisons traditionnelles de Pantelleria. Nous retrouvons une architecte, Nara Baldi, et ses équipes sur un chantier, où les ouvriers pérennisent un savoir-faire ancestral. Les pierres sont taillées à la main, une par une. Il faudra plus d'une centaine pour construire ce mur aux dimensions imposantes, allant jusqu'à deux mètres d'épaisseur. Sur une île où le vent souffle 300 jours par an, les viticulteurs ont, eux aussi, dû s'adapter aux conditions. Fabrizio Basile, un producteur de Zibibbo, nous montre des vignes, un peu particulières, car elles ne mesurent que 30 centimètres. La terre volcanique confère de nombreux avantages à la vigne. Pas besoin d'arrosage, car l'eau de pluie est stockée pendant des mois et le sol est aussi très riche en sels minéraux. TF1 | Reportage J. Cressens, A. Gaudin, M.H. Maisonhaute