Papiers d'identité perdus, attente interminable... Ils tentent de fuir la Grèce à tout prix

Ils sont épuisés après trois longues journées d'incertitude. Dans le hall de l'aéroport de Rhodes, ce lundi 24 juillet, les vacanciers se sont organisés autour de camp de fortune. Tous attendent de décrocher une place sur un vol pour quitter l'île grecque en proie aux incendies. Pointant devant la caméra du 20H de TF1 un coin aménagé avec des cartons, Thierry désigne sa "zone de confort", où lui et sa famille se sont sommairement installés depuis samedi dernier, lorsqu'ils ont dû être évacués de leur hôtel. Faute de vols directs, leur périple n'est pas tout à fait terminé. "On a réussi à avoir un premier vol qui vient ce lundi soir sur Héraklion en Crète, qui va durer à peu près une heure, et ensuite, on a un deuxième vol demain matin à 7h qui nous ramène sur Paris-Charles de Gaulle", raconte-t-il dans la vidéo en tête de cet article. En attendant de partir, Anka, elle, revit, par le biais des vidéos tournées avec son portable, l'évacuation avec ses deux enfants. Encore et encore. "On est arrivés au niveau d'un bateau, mais il n'y avait clairement pas assez de place pour tout le monde", témoigne cette mère de famille sous le choc. Secouée, elle a décidé d'écourter son séjour. "Là, on a réussi à avoir un vol pour cette nuit à 4h du matin pour rejoindre Genève", poursuit-elle.