Île de Wight : la douceur à l'anglaise

Pour les Anglais, l'île de Wight est une île des vacances. C'est un endroit paisible et préservé. L'île réserve de nombreuses surprises. Il y a une école d'équitation qui accueille locaux et touristes. Au sud de l'Angleterre, l'île de Wight a un climat plus doux que le reste du pays. Elle a également un sol riche. C'est un paradis pour les agriculteurs. Philippe Blot, directeur du restaurant The Bandstand, s'est installé à l'île de Wight il y a trente ans. Il est impossible pour lui de faire sa valise. Il vient d'ouvrir son deuxième restaurant. Il propose des plats anglais avec une touche française. l'île de Wight se part aussi d'influences italiennes. L'atelier du Studio Glass de l'île a un petit air de Venise. Ici, le verre est fondu, modelé, soufflé et décoré. C'est une passion depuis toujours pour Timothy Harris. Son père a commencé cette tradition. Des pièces uniques sortent de leur four âgée de plus de cinquante ans. Il ne s'agit pas de simple bol au vase, ici, chaque objet est un œuvre d'art. Travailler le verre est pourtant difficile et très exigeant. TF1 | Reportage E. Stern, C. Dubrul