Île d'Elbe : le sanctuaire des papillons

Il est l'animal fragile par excellence, éphémère, insaisissable. On ne le rencontre que furtivement, sauf sur l'île d'Elbe. Chaque année, un jour de fête est dédié aux papillons. Plusieurs dizaines de curieux viennent les observer. L'île d'Elbe est un petit paradis pour les papillons. À mi-chemin entre la Sardaigne et la péninsule italienne, elle est le point de rencontre de toutes les espèces de ces deux territoires. Léonardo Dapporto s'est passionné pour ces insectes tout petits. Désormais professeur de zoologie à l'université de Florence, il recense minutieusement les papillons de l'île. Ce recensement lui permet surtout de suivre l'évolution de leur population. En France, deux espèces sur trois ont disparu au cours du XXe siècle. Le scientifique poursuit l'étude de certains spécimens en laboratoire. Les couleurs et les motifs des ailes répondent à des stratégies de défense. Voilà pour les outils naturels. Mais face au changement climatique et aux activités humaines, comme l'utilisation d'insecticides, certains papillons ne résistent pas. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Malnoy, C. David