Île d'Oléron : d'où vient la cocaïne échouée sur une plage ?

Depuis quelques jours, les patrouilles de gendarmerie se multiplient sur les plages d'Oléron en Charente-Maritime et sur une partie de la côte atlantique. Un ballot avec vingt kilos de cocaïne à l'intérieur d'une valeur de plus d'un million d'euros a été retrouvé. Découvert par un promeneur, les gendarmes ont tout de suite été appelés sur place. Ils doivent maintenant s'assurer que les tempêtes n'ont pas ramené d'autres paquets sur cette plage. Ils ont aussi donné aux habitants de l'île des consignes précises sur ce que ces derniers ne doivent pas faire au cas où ils trouveraient ces mêmes types de paquet. La plupart d'entre eux ne sont pas novices à ces recommandations de la gendarmerie. Généralement, ces colis sont jetés par-dessus bord par les trafiquants pour échapper au contrôle. La localisation exacte de la plage doit rester secrète pour éviter d'attirer des visiteurs malintentionnés. Au mois de février dernier, plus de deux tonnes de cocaïne s'étaient échouées sur les côtes normandes où plusieurs plages avaient dû être fermées pour éviter les vols. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira