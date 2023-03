Île d'Oléron : où est passée la plage ?

Certains prennent des photos, d'autres viennent constater l'avancée de l'océan sur la mer avec inquiétude. "C'est moche de voir tout ça. D'érosion en érosion, toutes les semaines, tous les mois, la côte est vraiment défigurée et aujourd'hui encore beaucoup plus", confie un couple. Sous la dune rongée par les vagues, les gaines d'eau et d'électricité des commerces de plages apparaissent. Le club de surf et le restaurant éphémère sont régulièrement déplacés. Depuis son petit train touristique, François observe aussi le recul du trait de côte. Chaque année, il démonte plusieurs mètres de rail pour éviter qu'ils ne finissent dans l'eau. "Il y a seulement quinze ans de cela, la voie se poursuivait sur 400 m. Le terminus de l'époque est à 400 m dans l'océan", témoigne-t-il. Plus au nord de l'île, pour protéger les habitations, un mur de pierres de plusieurs mètres de haut a été construit il y a deux ans. Une solution d'urgence qui ne pourrait pas être reproduite partout. "Il n'y a pas une solution qui réglera tous nos problèmes. Ce n'est pas soit mettre des murs en béton, soit reculer la population, soit faire du réensablement. Suivant les secteurs, on choisit une des solutions", explique Thibault Brechkoff, maire (DVD) de Dolus-d'Oléron. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier