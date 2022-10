Île-d'Yeu : cherche logement désespérément

C’est un cadre de vie exceptionnel. Elle est victime de son succès. En pleine crise de logement, sur Île-d'Yeu, 60% des maisons sont des résidences secondaires louées aux touristes. Le prix au mètre carré s’est envolé et frôle les 6 000 euros. Ce qui a eu pour résultat qu’il est quasiment impossible d'y trouver une location à l’année. Victor Petrie est enseignant dans l’un des deux collèges de l’île. Depuis un an, il vit avec sa femme chez des amis ou dans des locations de courte durée. Ils ont déménagé à quatre reprises, faute de trouver un logement. S’il ne peut pas en trouver, au bout d’un moment, il va devoir réfléchir à retourner sur le continent. Sans enseignant, il n’y aurait plus de collège. C'est une crainte pour les habitants de la ville. Le mois dernier, pour dénoncer la spéculation immobilière, ils ont monté un campement sur le port pour montrer à quoi pourrait ressembler leur vie en 2030. Aujourd’hui, pour trouver un logement, c’est la débrouille. Auriane s’estime chanceuse, serveuse dans un restaurant, elle a trouvé un studio à 550 euros par mois. TF1 | Reportage C. Abel, J. Bervillé