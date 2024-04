Île d'Yeu : en première ligne face à la tempête

Un amas de bois, l'auvent de Marie est entièrement détruit après le passage de fortes rafales sur l'île d'Yeu. Des débris jonchent encore le sol de son jardin. Pour cette habitante, il est difficile de penser à autre chose. Quelques rues plus loin, dans un quartier également touché par le passage du vent, Carinne a subi de nombreux dégâts : une voiture abîmée, des vitres brisées et une clôture à terre. Elle estime ses frais de réparation à 50 000 euros. Elle a contacté son assurance. Avec une soixantaine d'habitations touchées, les couvreurs de l'île d'Yeu sont très sollicités. Vincent Dupont, artisan, a dû s'organiser. Depuis ce jeudi 28 mars, il ne compte plus ses heures passées sur les toits. Les arbres, eux aussi, ont été durement touchés. Dans une partie de l'île, beaucoup ont été déchiquetés ou arrachés, conséquence de la tempête qui a accentué la vitesse et la puissance du vent. Un habitant ne pouvait même plus sortir de chez lui. Dans la journée, quelques promeneurs sont venus regarder un enchevêtrement inhabituel. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec