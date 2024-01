Île Maurice : dégâts et chaos après le cyclone Belal

Prisonnier de son véhicule, un homme va devoir s'abriter sur le toit pour échapper à la violence des flots. Comme lui à Port-Louis, des centaines de personnes sont prises au piège par la montée des eaux tôt lundi matin. Des riverains tentent, eux-mêmes, des sauvetages de fortune. Même des policiers en intervention vont devoir évacuer leur véhicule, englouti par l'inondation, à bord d'une benne à ordure. Le cyclone Belal a fait au moins un mort sur l'Île Maurice. Nous avons joint l'une de nos collègues en vacances, cloîtrée dans son hôtel lundi soir. "La pluie vient de reprendre à l'instant après quelques heures d'accalmie. Les rafales de vent sont proches de 120 km/h", précise Laura Bacca, journaliste TF1-LCI à Albion (Île Maurice). Beaucoup d'habitants sont pris de court par le phénomène, plus violent que prévu. Les autorités ont fermé les écoles et les crèches L'alerte météo est relevée au niveau trois sur quatre et le cyclone n'a pas fini sa route. Il devrait toucher le sud de l'île mardi matin. En attendant, de nombreux résidant sont privés d'électricité. Tous les habitants de l'île, 1,3 million personnes, doivent rester à l'abri, même dans le nord, en théorie épargnée par les inondations. Les policiers évacuent les bords de mer. Le cyclone Belal devrait passer à 70 km au sud de l'île Maurice durant la nuit et mardi matin. TF1 | Reportage B. Christal, P. Bazerque