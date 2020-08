Île Maurice : des cheveux contre la marée noire

Il n'y a plus d'hydrocarbures dans les cuves du pétrolier japonais, échoué au large de l'île Maurice. Tout a pu être pompé. Mais, il reste tout de même 1 500 tonnes de carburant qui continuent de se diriger vers les côtes. Pour les stopper, un appel à la collecte de cheveux humains a été lancé. Ils possèdent un pouvoir d'absorption surprenant. Les tests sont concluants. Un kilo de cheveux peut retenir huit litres de carburant.