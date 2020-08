Île Maurice : le pétrolier échoué menace de se briser

Les équipes d'intervention sont parvenues à limiter les fuites d'hydrocarbures qui proviennent des cales du MV Wakashio. Les opérations de pompage dans les soutes du pétrolier japonais ont déjà commencé. Cependant, la brèche dans la coque s'est élargie et le bateau menace de se briser en deux. Cela inquiète les organisations environnementales, car le navire pourrait déverser jusqu'à deux mille tonnes de pétrole supplémentaires. Cette catastrophe peut-elle encore être évitée ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.