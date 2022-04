Ile Saint-Honorat : un petit paradis au large de Cannes

C'est un petit bout de terre, long d'à peine 1,5 km. un écrin de verdure posé sur la Méditerranée. L'Ile Saint-Honorat et son abbaye fondé en Vème siècle est un havre de tranquillité où il fait si bon de se promener à cette époque de l'année, loin du monde et du tumulte de la Côte d'Azur pourtant si proche. Une île sur laquelle certains ont le privilège d'y travailler. A 7:30 sur le pont de Cannes, les employés de l'abbaye embarquent sur la première navette. Ce matin, la mer est calme, il aura fallu 20 minutes de traversée à bord du plus beau métro du monde qui laisse le temps de profiter du levée de soleil et donnerait presque l'impression de partir en vacances. Au total, 21 moines vivent dans ce monastère, au rythme des prières et du travail de la terre comme le veut la tradition cistercienne. La communauté possède un vignoble de 8,5 hectares cultivé par les moines, aidés de vignerons salariés et des bénévoles comme Michel. Dans cette nature sans voiture, hors du temps, il n'est pas rare de croiser des faisans, il y en aurait une centaine sur l'île. Un lieu propice à la déconnexion. Chaque année, près de 2 000 personnes viennent déposer leurs valises au monastère pour passer quelques jours de retraite. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo associée à ce résumé. T F1 | Reportage V. Capus, D. Laborde