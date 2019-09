Île Saint-Marcouf : un joyau à restaurer

Nous vous emmenons dans un paradis totalement préservé. L'île Saint-Marcouf n'est qu'à 7 km des côtes du Cotentin, mais elle est interdite aux touristes. Classée monument historique en 2017, elle renferme de nombreux trésors historiques et naturels exceptionnels. Notre équipe a pu accoster et vous propose une visite exclusive de ce joyau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.