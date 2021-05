îles du Cap Corse : un sanctuaire pour les oiseaux

Elles s'appellent Finocchiarola, La Giraglia et Capense. On les aperçoit depuis la côte, à quelques mètres seulement du rivage. Depuis un an, ces petits bouts de terre sont sous la protection des agents de l'environnement. Ce sanctuaire terrestre et marin est un poste avancé de la biodiversité insulaire. On peut par exemple apercevoir le balbuzard, un rapace qui chasse dans la réserve, mais a la particularité de nicher sur la côte. Sur Finocchiarola, en cette époque de l'année, l'île se transforme en nurserie pour goéland. L'équipe de l'office y vient pour compter les nouveau-nés. Chaque année, ils naissent 500 à 600 goélands au printemps dans la réserve. Les colonies sont stables. Sur ces îles préservées de toute présence humaine, la seule pollution est apportée par les oiseaux eux-mêmes. C'est le cas des Cormorans qui construisent leurs nids avec tous les débris qu'ils trouvent en mer. Le suivi ornithologique est l'une des nombreuses missions des agents de l'environnement. Ils opèrent aussi des contrôles en mer. Les infractions surviennent plutôt en été quand la fréquentation touristique est forte. Les fonds sous-marins sont riches dans la réserve, particulièrement sur l'île de Giraglia. La suite dans le reportage ci-dessus.