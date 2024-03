Îles du Frioul : presque seuls au monde

En hiver, sous l’archipel sauvage et préservé, les gabions semblent roi, parmi les vieux bâtiments historiques aujourd’hui oubliés, et les calanques turquoise quasi désertes. Le Frioul est une boule de nature isolée et pourtant si proche du tumulte centre-ville. Nous sommes dans le 7e arrondissement de Marseille. Tout voyage à Frioul commence dans l’agitation du Vieux-Port, avec une navette maritime. C’est l’unique moyen de transport pour les 150 habitants des îles. Depuis le pont du bateau, la ville de Marseille offre un spectacle unique. La croisière dure vingt minutes, pour rejoindre l’île de Ratonneau et son port. Dans le petit village du Frioul, aucun commerce n’est ouvert en hiver alors les habitants ont appris à cultiver leur propre denrée, dans des jardins associatifs. C’est ainsi que les amis du Frioul peuvent se délecter toute l’année des produits que leur offre l’archipel. La saison préférée des Frioulais, c’est à l’unanimité l’hiver, loin de la surfréquentation estivale. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Geli, F. Miara