Îles Féroé : l'archipel sauvage

Lorsque la brume se dissipe, les Îles Féroé dévoilent un paysage surprenant. Des prairies d'un vert éclatant surplombent les falaises. L'archipel sauvage, qui est isolé au nord de l'océan Atlantique, a attiré ces retraités français, en images, pour des vacances à la fraîche. Il fait rarement plus de 13°C dans l'air et 8°C dans l'eau. Dans ce village de 70 habitants, les touristes sont les bienvenus pour l'économie et pourquoi pas pour l'environnement. Kali W. Hansen, fondatrice du Faroe Islands Surf Guide, veut les faire contribuer à la préservation du site. "Ils peuvent nous donner un coup de main pour ramasser les ordures, récolter le foin, ou même faire un don au village. Les touristes peuvent faire changer les choses.", dit-elle. Territoire autonome du Danemark, avec sa propre identité, la destination fait de plus en plus rêver. L'été, il y a désormais deux fois plus de touristes que d'habitants aux Îles Féroé. La compagnie aérienne nationale a mis en place des vols directs avec Paris et New York et investit même dans des hôtels. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Stern, L. Larvor