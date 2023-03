Îles Malouines : le paradis des lions de mer

Désinfectés les semelles, une règle de biosécurité pour protéger au mieux un espace naturel exceptionnel. Les petits avions taxi des Malouines sont le seul moyen d'y accéder. Vent violent, plafond bas, ce sont les conditions habituelles dans ce secteur très chahuté de l'Atlantique sud. Au bout d'une demi-heure, elle apparaît, l'île des Lions de mer. Une langue de terre de 10 km de long, une piste rugueuse et pour seul village, quatre baraques et un hôtel. Micky, gérant de l'hôtel et gardien de l'île. Il vit sur l'île avec sa compagne Sarah, huit mois de l'année pour la période touristique pendant l'été australe. Leurs domaines, ce sont des longues étendues, sans arbres, un paysage typique des subantarctique. Austère en apparence, pleine de vie, quand on s'approche du rivage. Crinière généreuse, dents acérées, rugissement, les lions de mer n'ont pas volé leur nom et l'ont donné à l'île. Les mâles pèsent jusqu'à une tonne. Massacrés pour leurs fourrures et leurs graisses tout au long du XIXe siècle. Ces animaux reprennent peu à peu du poil de la bête avec une centaine de naissances par an. Par endroits, l'île des Lions de mer ressemble à un roc planté dans l'océan. Falaise de 50 mètres qui abrite une colonie de manchot, les gorfous sauteurs. Ils prennent chaque jour ce chemin pour nourrir leurs poussins. On peut les appeler, les gorfous escaladeurs. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, A. .Silberman