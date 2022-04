Ille-et-Vilaine : pourquoi ont-ils voté Emmanuel Macron ?

Leur département a voté très largement pour Emmanuel Macron dimanche. Un résultat qui n'étonne pas les Rennais. Mais qu'en est-il de la première ville d'Ille-et-Vilaine ? À Rennes, ville socialiste depuis 45 ans et qui a placé Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour, Emmanuel Macron recueille plus de 84% des voix. Beaucoup évoquent surtout un vote contre Marine Le Pen. Plus surprenant, le vote Macron est aussi rural dans ce département. En tout, 94% des communes ont placé le président en tête pourtant, au niveau national, Marine Le Pen est majoritaire dans les territoires ruraux. À Chanteloup, 1 900 habitants, l'abandon des campagnes mis en avant par l'extrême droite ne trouve pas d'écho. Ainsi, des communes rurales sont plus développées. À Chanteloup, une maison médicale a été créée il y a huit ans et cette offre de soi ne fait pas figure d'exception sur le territoire. Emmanuel Macron est néanmoins en léger recul en Ille-et-Vilaine par rapport à 2017, où il avait enregistré six points de plus. T F1 | Reportage S. Chevallereau, Q. Danjou.