Illuminations de Noël : la PME française qui éclaire le monde

Dernières vérifications. Ce soir-là, l’Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, inaugure ses illuminations de Noël : 235 ont été installées à travers les rues. Plusieurs dizaines de milliers d’euros pour louer les décors à cette entreprise familiale. Blachere fournit 70% des villes françaises en illuminations. Sous ce hangar, les ferronniers d’art fabriquent les structures. Un skieur géant, un éléphant acrobate, 120 heures de travail nécessaires pour créer ce squelette en aluminium. Ensuite, les câbleurs habillent le tout avec des milliers de LED et des tapis de guirlande. Ils utilisent aussi depuis deux ans, une nouvelle matière écologique, imprimée en 3D, qui permet dans certains cas de remplacer l'aluminium : le bioprint. Cet ours de quatre mètres sera bientôt livré en Belgique car l’entreprise basée à Apt, dans le Lubéron, fournit désormais la planète entière. Les Champs-Élysées, c’est elle. Les lumières au Pays-Bas, à Dubaï, c’est encore elle. En 2020, elle a investi New-York, ses avenues et l'un de ses vastes centres commerciaux. Pour produire autant, Blachere emploie 400 personnes qui n’arrêtent pas. S’il y a des tendances, notamment l’interactivité des décors, il s’agit surtout de s’adapter aux différentes cultures des acheteurs. À chaque fois, les pièces sont d’abord conçues en trois dimensions, et il faut penser à tout. Les graphistes plongent déjà sur les fêtes de l’an prochain. Avec la crise sanitaire, les clients français réclament de plus en plus de bougies, de cadeaux. Un retour à des décors traditionnels rassurants. T F1 | Reportage Q. Fichet, J.P. Hequette