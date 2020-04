Ils attendent le déconfinement avec impatience

J-12 avant le début de déconfinement. Pour de nombreuses familles, des couples, des enfants et des personnes seules, les six semaines qui viennent de s'écouler ont constitué une épreuve. À Dreux en Eure-et-Loir, nous sommes allés à la rencontre des habitants qui attendent avec grande impatience la fin du confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.