Ils détruisent un parking pour déloger des gens du voyage

Le parking du stade a été détruit volontairement sur décision de la mairie, pour empêcher les gens du voyage de s’y réinstaller. Certaines trouvent cela excessif et qu’il y aurait d’autres solutions. D'autres comprennent la méthode, qu'il n'y a pas d’autres alternatives. Le maire de Balaruc-le-Vieux, Norbert Chaplin, avait d'abord opté pour d'autres techniques, sans succès. Il s’agit d'une destruction légale. Le terrain appartient à la commune, le parking était déjà en mauvais état et la maire projetait de le transférer en lieu de promenade. Sommés de quitter les lieux par la préfecture, les 30 caravanes ont pu s'installer sur une aire dédiée à dix kilomètres, après être restées un mois sur le parking du stade. Les gens du voyage nous expliquent qu'ils ont voulu payer l’eau et le courant, mais la mairie a refusé. Ils déplorent également l'absence d'une aire de grand passage. La mairie de Balaruc-le-Vieux, 2 750 habitants, explique que seules les communes de plus 5 000 personnes ont l’obligation d'en posséder une. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier