Ils devaient créer leur entreprise, réaliser leur rêve... mais tout s'est arrêté brusquement

De nombreux Français espéraient changer de vie professionnelle en ce printemps 2020. Certains sont des indépendants, comme Louis Albessard et Élise Faltot. L'inauguration de leur épicerie restaurant aurait dû avoir lieu ces jours-ci, mais le confinement a stoppé net les travaux. Des salariés qui venaient de signer un CDI ont également vu leurs projets bousculés par les circonstances actuelles. C'est le cas d'Anne Brisset. Sa période d'essai a été rompue.