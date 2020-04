Ils devront rester confinés après le 11 mai : ils témoignent

Ils sont asthmatiques, diabétiques, en surpoids ou tout simplement âgés de plus de 70 ans. Les personnes dites "à risque" face au coronavirus seraient, selon le président du Conseil scientifique, 18 millions dans notre pays. Le médecin Jean-François Delfraissy estime qu'elles devront rester confinées bien après le 11 mai. Les principaux intéressés, eux, sont partagés sur le principe.