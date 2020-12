Ils livrent votre sapin de Noël chez vous !

Clément et Antoine ont 20 ans et sont étudiants. Mais début novembre, ils ont lancé leur petite entreprise de livraison de sapin à domicile. "C'est une question d'organisation. J'étudie de 8h à 16h. À partir de 16h jusqu'à 20h, on se consacre uniquement à notre projet de sapin", a expliqué l'un d'eux. Les deux amis apprennent très vite aux côtés de Frédéric, producteur de sapin Nordmann à une centaine de kilomètres de Lille. En un mois, ils ont reçu 1 000 commandes, à leur plus grande surprise. Chaque arbre commandé est livré en moins de 48 heures dans la métropole où ils vivent. Lors de notre rencontre, la tournée des jeunes entrepreneurs ont commencé chez Danielle. Même confinée cette année, la grand-mère tenait absolument à recevoir un bel arbre de Noël de 1,5 mètre, livré jusque dans son salon. "Le fait qu'il me livre, c'est vrai que c'est important, surtout en ce moment", nous a-t-elle confié. Cette nouvelle initiative n'est pas la première. Au printemps, les deux étudiants avaient déjà créé des potagers miniature personnalisables. C'était déjà un succès auprès des jardiniers confinés de Lille, mais aussi de Paris.