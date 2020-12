Ils ne passent pas Noël comme tout le monde : tour du monde des Noël insolites

Père Noël vient de débuter son voyage à travers le monde, avec des cadeaux pleins la hote. Mais, juste avant de quitter son village en Aponie, il rappelle à tout le monde de respecter les gestes barrières: "Prenez soin de vous. Restez en bonne santé. Et surtout, suivez bien toutes les recommandations sanitaires. Cette année, en Thaïlande, le père Noël distribue des masques en cadeau à dos d'éléphant. Sa tournée des cadeaux a rarement été aussi rapide. Le voilà, déjà au cœur de l'océan Pacifique sur le bateau d'un conquérent du Vendée Globe. Il a accepté de prêter son costume à Romain Attanasio, le temps qu'il s'adresse à son épouse Samantha Davies. Elle aussi réveillonnera seule en pleine mer ce soir. Ruben, leur fils de neuf ans, est resté en Bretagne avec ses grands-parents. Romain Attanasio explique : "Il a préparé Noël. Le père Noël a déposé les cadeaux pour lui. Et, on va s'appeler tous les trois dans quelques heures pour fêter Noël à distance".