Ils ont acheté une maison... pour 1 euro !

À Saint-Amand-Montrond dans le Cher, son histoire est sur toutes les lèvres. Comment Lisette, 35 ans, a-t-elle obtenu une maison pour la somme invraisemblable de 1 euro ? C'est pourtant la vérité. Il y a un an, la mairie de cette petite ville de 10 000 habitants a passé un appel à candidatures pour vendre une maison de 90 mètres carrés en échange d'un euro symbolique. En avril, Lisette apprend qu'elle est l'heureuse élue parmi une centaine de candidats. La maison doit être entièrement rénovée de la plomberie à la toiture. Le montant des travaux est estimé à 120 000 euros. La jeune femme espère toucher au moins 40 000 euros d'aide de l’État. L'autre gagnant dans cette histoire, c'est la mairie. En signant, Lisette s'engage à rester au moins six ans dans la maison. À Saint-Amand-Montrond, les nouveaux arrivants sont précieux. Le centre-ville est déserté depuis plusieurs années au profit des lotissements avec jardin. Dans quelques mois, la ville ouvrira un second appel à candidatures pour mettre en vente une autre maison, toujours au prix d'un euro. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Schély