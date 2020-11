Ils ont la solution : ils ont créé leur entreprise malgré la crise

Pour certains commerçants, le confinement a été une aubaine. Pour d'autres, il a été un parcours du combattant. C'est le cas de Raphaël Czwartkowski. Il a démissionné d'un CDI, vendu sa maison et déménagé dans les Ardennes pour créer son entreprise. Alors quand arrive le confinement, deux jours seulement après l'ouverture, pas question de renoncer. Malgré le second confinement, ses clients continuent eux aussi d'y croire. Édouard et Amélie Dollé, eux, sont des maraîchers. Le confinement a été non pas une chance, mais un accélérateur de leur activité. À l'ouverture, ils ne s'attendaient pas à autant de flux client dans leur magasin. Ils ont eu un petit peu de mal à gérer au niveau des quantités. En plein deuxième confinement, le succès est toujours au rendez-vous. Ils vendent 30% de plus que leurs prévisions. Ces commerçants de Sault-lès-Rethel sont inquiets, mais ils ne le disent pas. Pour eux, rester positif est l'une des clés du succès. Quoi qu'il advienne, le plus important est de rester solidaires. Deux rituels témoignent de cette cohésion. Le matin, avant de commencer la journée, ils prennent le café ensemble. Et à l'heure du déjeuner, on les retrouve tous ensemble à parler boulot, comme des salariés le feraient au restaurant d'entreprise.